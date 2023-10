MYArlines chiude improvvisamente le operazioni

11:25

Stop alle operazioni della compagnia aerea malese MYArlines. La chiusura è arrivata improvvisamente, lasciando a terra diversi passeggeri.

Pubblicità

Come riporta travelmole.com, i clienti che avrebbero dovuto volare ieri sera, giovedì, sarebbero venuti a conoscenza del fatto che gli aerei del vettore non sarebbero decollati solo al momento del check in. I banchi della compagnia erano infatti chiusi e senza personale. I passeggeri, a quanto riferito, avrebbero dovuto acquistare nuovi biglietti.



Il vettore è entrato in attività molto di recente: ha infatti aperto le operazioni meno sdi uin anno fa. Come riporta il sito di informazione trade, la compagnia ha annunciato la sospensione delle operazioni per "significative pressioni finanziarie". Air Asia è intervenuta offrendo tariffe scontate del 50% per i passeggeri MYAirline.



Attualmente il sito della compagnia riporta solo un avviso sulla 'momentanea' interruzione delle operazioni.