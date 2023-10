Fs: sciopero di 24 ore a partire dalle 21 di giovedì 19 ottobre

10:07

Sarà il trasporto ferroviario ad essere interessato questa settimana da uno sciopero. Si tratta di uno stop di 24 ore proclamato da alcune sigle sindacali autonome che interesserà il personale di Ferrovie dello Stato e che inizierà alle 21 di giovedì 19 ottobre e terminerà alla stessa ora del giorno successivo.

Come per gli altri scioperi del settore, saranno garantite le fasce orarie protette ovvero quelle che vanno dal 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Sul portale di Trenitalia saranno disponibili anche i treni garantiti per tutta la giornata, ma non sono escluse modifiche alla circolazione dell’ultimo momento.