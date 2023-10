Usa, quattro vettori minacciano scioperi nella settimana di Natale

10:10

Un’ondata di scioperi potrebbe mandare in tilt traffico aereo statunitense nel periodo natalizio. Gli equipaggi di quattro vettori - Southwest, United, Alaska e American Airlines – potrebbero incrociare le braccia nel cuore delle feste di fine anno per chiedere migliori salari e la revisione dei contratti.

Prima che le agitazioni siano confermate, però, le rappresentanze sindacali dovranno comparire davanti al National Mediation Board, per cercare un accordo con i vertici delle rispettive compagnie aeree, riporta travelpulse.com. Nel caso in cui i negoziati fallissero, gli aeroporti Usa dovranno prepararsi a un inverno di ritardi e cancellazioni.



In casa Aa le organizzazioni sindacali sono pronte a intense proteste "se il management continuerà a proporre piccole concessioni abbinate a magri miglioramenti ai compensi e alle pensioni". Più ottimisti, invece, in casa Southwest: "Il 99% dei casi di mediazione dal 1980 si è concluso con un accordo", ha dichiarato un portavoce del vettore.