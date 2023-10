14:58

L'aeroporto internazionale di Ostenda in Belgio, nei pressi della cittadina di Bruges, è stato evacuato per motivi di sicurezza a causa di un allarme bomba.

Come afferma ansa.it la notizia è stata riportata direttamente dall'agenzia di stampa nazionale belga.



Al momento non ci sono dettagli sulle tempistiche per la ripresa delle attività.



La notizia arriva poche ore dopo l'evacuazione, per il medesimo motivo, di sei aeroporti in tutta la Francia: Lille, Lione, Nantes, Nizza, Tolosa e Beauvais.