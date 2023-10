Francia, salgono a 12 gli aeroporti bloccati; graduale ripresa delle attività

15:35

Dopo i primi 6 di questa mattina, altri 6 scali in Francia sono stati evacuati dalle autorità a causa di minacce alla sicurezza.

Intorno a mezzogiorno le allerte avevano riguardato Lille, Lione e Tolosa, Nantes, Beauvais e Nizza. Intorno alle 13 gli allarmi sono scattati a Rennes, Biarritz, Pau, Carcassonne e Strasburgo; procedure di sicurezza anche a Bordeaux, dove però è bastata la verifica di un bagaglio dimenticato per far rientrare l'allarme.



Dopo le verifiche del caso, le operazioni negli scali stanno lentamente ricominciando. Per il momento tutti gli allarmi si sono rivelati infondati. In particolare, l'aeroporto di Nizza ha già ripreso le attività dopo le verifiche su un bagaglio abbandonato. Anche Lione, Beauvais e Bordeaux stanno tornando all'operatività, come riporta corriere.it.



Poco fa l'ordine di evacuazione è scattato anche alla Reggia di Versailles: si tratta del terzo negli ultimi giorni.