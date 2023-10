Gli aiuti ad Alitalia durante il Covid sono legittimi: bocciato il doppio ricorso di Ryanair

09:49

I ricorsi di Ryanair contro gli aiuti ad Alitalia sono stati rigettati. Con una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stato infatti stabilito con il prestito statale durante la pandemia erano compatibili con le normative e con il mercato interno dell’Ue.

Nel documento viene spiegato che visto il suolo del vettore, con oltre 100 destinazioni e 21 milioni di passeggeri, era logico che l’allora Governo indirizzasse su Az i sussidi per potere proseguire con l’attività.



Con questa sentenza, inoltre, viene chiusa in maniera definitiva la questione e ulteriori ricorsi non troverebbero alcuna giustificazione.