14:59

Inizierà stasera, 19 ottobre, alle 21 per continuare fino alla stessa ora di domani, 20 ottobre, lo sciopero delle ferrovie che rischia di mettere a dura prova i trasporti nella Penisola.

Trenitalia. come riporta corriere.it, ha fatto sapere che domani sia le Freccie che gli Intercity circoleranno regolarmente. Per i treni regionali saranno garantite le corse dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma al di fuori di queste fasce orarie sono possibili limitazioni o soppressioni.



Italo invece ha comunicato l'elenco dei treni garantiti, che è consultabile a questo link.



Sciopero anche nel settore aereo, dove si incrocieranno le braccia per l'intera giornata del 20 ottobre; non si possono escludere dunque disagi in giornata negli aeroporti italiani. Sono comunque attive le fasce di tutela (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21). Sul sito dell'Enac è disponibile l'elenco dei voli garantiti a questo link.