Volotea accelera sulla sostenibilità: “Entro il 2030 ridurremo emissioni dirette del 58%”

21:00

“Ci impegniamo fortemente per promuovere un’aviazione sostenibile”. Così Gloria Carreras, direttore Esg di Volotea sull’impegno ‘green’ della compagnia aerea, che ora punta a raggiungere un nuovo traguardo: ridurre le emissioni dirette di CO2 per passeggero-chilometro del 58% entro il 2030.

Inizialmente l’obiettivo era fissato al 50%, ma i passi compiuti negli ultimi anni hanno portato la low cost a puntare più in alto. Il vettore prevede infatti di raggiungere il 50% di emissioni dirette in meno già entro il 2025.



“Operiamo in un settore chiave per uno sviluppo economico e sociale consapevole, sappiamo che è nostra responsabilità unire le forze e lavorare insieme ai player del mercato per continuare a implementare pratiche responsabili e investire in tecnologie innovative che consentano la progressiva decarbonizzazione dell'aviazione – precisa Carreras -. Tutto questo garantendo sempre collegamenti di qualità tra le città europee di piccole e medie dimensioni. Il raggiungimento di una riduzione del 45,5% delle emissioni di CO2 dal 2012 al 2022 esemplifica i progressi significativi compiuti grazie al nostro impegno costante e siamo orgogliosi di vedere come questi sforzi stiano dando risultati concreti”.