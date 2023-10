American: dopo il rosso da oltre mezzo miliardo nel trimestre riviste al ribasso le stime per fine anno

08:46

American Airlines rivede al ribasso in maniera netta le previsioni per la chiusura di esercizio. A determinare il passo indietro l’esito della trimestrale, che ha visto il vettore perdere oltre mezzo miliardo di dollari.

Un risultato un po’ a sorpresa determinato da alcune criticità come il calo della domanda sui voli interni degli Stati Uniti, il perdurare del caro carburante e il nuovo contratto per i dipendenti, che porterà la compagnia a scontare costi aggiuntivi importanti per i prossimi anni. All’opposto però American può vantare il record di fatturato per il periodo, con 13,5 miliardi.



Tornando invece alla stima per la chiusura d’esercizio, la previsione attuale dà un range di utili per azione compreso tra 2,25 e 2,50 dollari contro la precedente forchetta tra 3 e 3,75.