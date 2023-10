Go First posticipa ancora il ritorno nei cieli

13:12

Ripartenza faticosa per Go First. La compagnia infatti non tornerà operativa prima del 30 novembre.

Come riporta travelmole.com, la compagnia adduce sostanzialmente questioni operative.



Si tratta solo dell'ultimo di una lunga serie di posticipi del riavvio delle operazioni. Il vettore afferma di sperare di poter riprendere le prenotazioni a breve.



Go First aveva interrotto improvvisamente l'attività all'inizio di maggio, dichiarando fallimento. Le autorità hanno poi concesso al vettore di ripartire, ma con vincoli di natura finanziaria.