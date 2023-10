Ita-Aeroitalia: è querelle su nome e marchio del vettore guidato da Gaetano Intrieri

15:41

Una guerra a colpi di carte bollate che rischia di prendere una piega giudiziaria peggiore. Si apre lo scontro tra Ita Airways e Aeroitalia, una querelle che ruota intorno al marchio della compagnia guidata da Gaetano Intrieri.

Il vettore nazionale contesta l’utilizzo del brand e della livrea, considerati troppo simili a quelli dell’ex compagnia di bandiera; marchio che, come si ricorda, Ita aveva acquistato senza poi utilizzarlo, almeno nell’immediato. Secondo quanto riportato da Corriere.it, ad Aeroitalia sarebbo ora arrivata una contestazione della Società italiana brevetti in cui si evidenzia “una chiara violazione dei diritti esclusivi di Ita e traggono un ingiustificato vantaggio dalla reputazione dei marchi della stessa”. A seguire poi la richiesta di danni e quella di rimozione del marchio e del dominio.



Secca la replica di Aeroitalia che per bocca del ceo Intrieri potrebbe passare dalle vie giudiziarie qualora la contestazione, ritenuta pretestuosa, non venga ritirata.