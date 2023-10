Lo scalo di Istanbul verso 100 milioni di pax nel 2027

15:24

L'aeroporto di Istanbul punta a raggiungere un traffico da 100 milioni di passeggeri nel 2027.

Come riporta simpleflying.com, lo scalo è stato il più trafficato d'Europa nello sorso agosto, superando Heathrow.



A livello globale si piazzerebbe tra i maggiori scali del mondo dal momento che solo Atlanta e Pechino hanno registrato così tanti passeggeri nel 2019.



L'aeroporto ha anche sottolineato che questo traguardo non può essere raggiunto facendo affidamento solo su Turkish Airlines, che attualmente rappresenta l'80% del traffico in termini di posti venduti. Ma in totale sull'aeroporto operano oltre 100 compagnie aeree.