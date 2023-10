L'evoluzione delle Canarie: i voli per Gran Canaria crescono meno di quelli per Lanzarote e Tenerife

12:01

Le Canarie sono l'area che si dimostrerà più vivace sotto il profilo dei trasporti per la stagione fredda in Spagna. Ma lo sviluppo dell'area non è omogeneo.

Come riporta preferente.com l'offerta di voli per l'arcipelago è in crescita, ma non in maniera uguale: Gran Canaria infatti vede un aumento del 15,2%, mentre Tenerife cresce del 28% e Lanzarote addirittura del 36,9%.



Gran Canaria avrà comunque il maggior numero di posti, ovvero 8,7 milioni, mentre Lanzarote ne avrà 5,07 milioni.



Forti incrementi anche per Andalusia (+20,4%) e Alicante (+21,5%).