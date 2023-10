Bilancio dello sciopero di oggi: a Mxp e Lin a terra un aereo su 3

16:28

Un totale di 66 voli cancellati in partenza da Malpensa e 15 da Linate. Questo il bilancio, per ora, della giornata di scioperi iniziata la scorsa mezzanotte.

Come riporta corriere.it, i numeri arrivano da Cub, uno dei sindacati che ha indetto la protesta.



Sempre nella giornata odierna erano previsti 382 voli in partenza tra i due aeroporti milanesi, ma considerate le fasce di garanzia quelli soggetti a possibili variazioni (ovvero quelli su cui potevano impattare le proteste indette per le 24 ore di oggi) sono complessivamente 210. Questo porta l'impatto dello sciopero a un volo a terra su 3.