12:25

È fissato per l’estate del 2024 il debutto di City Airlines, la nuova controllata di Lufthansa Group. Lo si apprende da una nota del Gruppo, in cui si precisa che il vettore, fondato lo scorso anno, ha ricevuto il certificato per operare a giugno e che, una volta in attività, servirà rotte di corto raggio dagli hub di Monaco e Francoforte al fianco di Lufthansa City Line.

Nell’attesa dell’inizio delle operazioni, Lh lancerà a novembre una campagna di recruiting su territorio tedesco per selezionare il personale che andrà a comporre gli equipaggi di volo (assistenti e piloti).



City Airlines volerà inizialmente con aeromobili Airbus 319. Lufthansa sta però valutando la possibilità di utilizzare anche aeromobili A220 o Embraer.