Tornare al dirigibile: la 'pazza idea' delle compagnie per i voli sostenibili

12:55

Potrebbe sembrare una provocazione, ma a quanto pare qualche compagnia aerea lo sta valutando veramente. In particolare in Spagna, dove una legge potrebbe vietare i voli commerciali nel caso in cui la stessa tratta possa essere percorsa con un treno ad alta velocità in meno di 2 ore e mezza.

Air Nostrum starebbe valutando di operare sulle rotte 'vietate' nientemeno che con dirigibili a elio. I voli con questo sistema sarebbero infatti molto meno inquinanti rispetto a quelli operati con aeromobili 'tradizionali'.



Come riporta preferente.com Air Nostrum potrebbe sfruttare l'allenza con Hybrid Air, la casa di costruzione che produce l'Airlander 10, un dirigibile lungo 91 metri in grado di muoversi a 150 chilometri orari con un'autonomia di 5 giorni e la capacità di 100 passeggeri.



Verso il debutto

Non si tratta di un'ipotesi futuribile, dunque: è qualcosa di molto concreto. Air Nostrum ha già in ordine 20 modelli e l'operatività è prevista nel 2026. E potrebbero essere impegnati anche per i collegamenti con la Sicilia, oltre che per la Tunisia e Malta e per i voli tra Valencia e Maiorca.



Si tratterebbe del ritorno dei cieli del dirigibile come mezzo commerciale: un utilizzo che in realtà ebbe, nel secondo scorso, una vita abbastanza breve: dal 1929 al 1937. Ma il mezzo continuò a essere usato soprattutto a scopi pubblicitari (l'ormai famoso dirigibile 'Goodyear' è solo il primo degli esempi che si possono fare) o anche come piattaforma per le riprese aeree, anche in virtù della maggiore stabilità rispetto ad esempio agli elicotteri.



I giganti dell'aria potrebbero però essere pronti a rinconquistare i cieli.



(Photo credit: Copyright 2022 Hybrid Air Vehicles)