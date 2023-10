10:21

United Airlines accresce gli impegni sull’Italia per l’estate 2024. La compagnia aerea ha annunciato oggi il potenziamento delle frequenze dei collegamenti stagionali da Roma e Milano.

Passerà così da uno a due voli al giorno il servizio diretto tra la Capitale e Washington D.C., mentre partiranno con un mese di anticipo i collegamenti da Roma a Chicago e San Francisco, da Milano a Chicago, nonché quelli da Napoli per New York/Newark.



Undici voli al giorno

Contando i servizi giornalieri già esistenti da Roma e Milano per New York/Newark, nonché i voli giornalieri stagionali tra Venezia e New York/Newark, United offrirà complessivamente fino a 11 collegamenti diretti al giorno tra la Penisola e gli States. “Per l’estate 2024, United opererà la programmazione transatlantica estiva più ampia di sempre - spiega Walter Cianciusi, country sales manager Italy, United Airlines -, offrendo ai nostri clienti una scelta di viaggio ancora più vasta e la possibilità di esplorare numerose altre destinazioni nelle Americhe attraverso i nostri hub statunitensi”.



Il vettore ha infatti lavorato molto sulle rotte transatlantiche tra Usa ed Europa, mettendo in atto l’espansione più grande nella storia della compagnia. Nel dettaglio, il programma estivo internazionale prevede l’introduzione di un servizio stagionale di voli diretti da Faro a New York/Newark (previa approvazione del governo), la ripresa dei collegamenti Reykjavik-New York/Newark, nonché l’aggiunta di una seconda frequenza giornaliera tra Bruxelles e New York/Newark.



Lo stagionale estivo Malaga-New York/Newark diventerà giornaliero e sarà ripristinato in anticipo, a partire dal 3 maggio 2024. Saranno inoltre ripristinate in anticipo rispetto allo scorso anno anche altre rotte stagionali popolari come Nizza, Lisbona e Barcellona.