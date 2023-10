Discover Airlines collega le Lofoten a Francoforte con coincidenze da Milano

di Alberto Caspani

08:00

Le isole Lofoten hanno trovato una porta d’accesso privilegiata al turismo internazionale: l’aeroporto di Francoforte. Fra maggio e settembre 2024 saranno infatti collegate allo grande scalo tedesco attraverso Discover Airlines, compagnia del gruppo Lufthansa.

“Abbiamo riservato un attenzione particolare al traffico dall’Italia - spiegano Line Samuelsen (a dx nella foto) e Vegeir Salboe (a sx nella foto), rispettivamente managing director e marketing manager di VisitLofoten - perché i voli bisettimanali in partenza da Francoforte, e in arrivo all’aeroporto di Hardstad/Narvik, sono stati coordinati al mattino presto con quelli disponibili da Milano, permettendo dunque un viaggio fluido con un solo scalo anziché gli usuali tre o quattro”.



Sempre più meta di un turismo non solo estivo, le Lofoten hanno registrato da gennaio ad agosto 24mila 500 pernottamenti italiani, quarto mercato assoluto alle spalle di Germania, Francia e Svezia, ma col più alto tasso di crescita rispetto al 2022 (+11%).