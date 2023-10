Aerei da riempire, la Cina corre ai ripari con la formula 'all you can fly'

09:45

Si chiama ‘all you can fly’ il progetto di China Southern Airlines per spingere i viaggi aerei internazionali. Una mossa dettata dal fatto che al momento, ci sono troppi collegamenti nazionali per il livello della domanda e le compagnie aeree hanno bisogno di assorbire la capacità in eccesso riempiendo più voli internazionali.

Misure simili sono state introdotte, prima di China Southern Airlines, anche da compagnie più piccole come Shanding Airlines e Spring Airlines, che propone già da un mese un pass che dà accesso a voli illimitati da ottobre fino a marzo 2024 per un costo totale di 3.399 yuan, che corrispondono a 425 euro.



Il crollo durante il Covid

Già durante la pandemia, spiega Repubblica, diversi vettori avevano introdotto pacchetti di voli nazionali illimitati a partire dall’estate del 2020, poiché le restrizioni anti Covind impedivano ai cinesi di recarsi all’estero. Ora, invece, un prodotto simile è incentrato sui voli internazionali.



Una cosa è certa: le proposta di voli nazionali illimitati non è bastata a limitare le enormi perdite. Le compagnie aeree del Paese hanno infatti subito una perdita complessiva di 216 miliardi di yuan nel 2022, superando il rosso dei due anni precedenti messi insieme.