La Penisola sfiora il podio della classifica dei Paesi con più posti sui voli. L'Italia si piazza al quarto posto, ma con una robusta crescita a doppia cifra anno su anno.

Il ranking riportato da preferente.com vede al primo posto la Spagna, con 126,6 milioni di posti per la stagione invernale appena iniziata e una crescita del 15% rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso.



La classifica

Al secondi posto in Europa si piazza il Regno Unito, con 16,1 milioni di voli e un aumento del 18% sul 2022. Chiude il podio la Germania, con 10,4 milioni di posti e un +20%.



L'Italia, come detto, arriva al quarto posto e conta 7,8 milioni di posti per l'inverno. Notevole la crescita rispetto a 12 mesi prima, che si attesta a +27%.



Al quinto posto la Francia, con 6,2 milioni di posti e un incremento del 12%, seguita dai Paesi bassi, con 3,9 milioni di voli e un +12%.



Per quanto riguarda gli incrementi più sostanziosi, la medaglia va alla Polonia, che sfiora il raddoppio con un +98%; seguono Repubblica Ceca (+83%), Ungheria (+61%), Emirati Arabi Uniti (+42%) e Austria (+30%).