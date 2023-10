Privatizzazione Tap, arriva lo stop del presidente portoghese: chiesta maggiore trasparenza

12:21

Colpo di scena nel processo di privatizzazione di Tap. A poche settimana dal via libera da parte del Governo del Paese è arrivato l’improvviso stop, almeno temporaneamente del presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa.

Secondo quanto riportato da Hosteltur, due sono i punti che hanno spinto il presidente a questa mossa improvvisa: da una parte la richiesta di una maggiore trasparenza nel processo, dall’altra una visione più chiara di quale sarà il ruolo futuro dello Stato nella compagnia aerea. Il tutto in virtù del valore strategico del vettore per tutto il Paese.



Immediata la reazione da parte del primo ministro del Paese, che aveva voluto con forza l’avvio del processo, che ha risposto che verranno prese in debita considerazione le preoccupazioni.