Ryanair minaccia Boeing: ordini cancellati se proseguiranno i ritardi nelle consegne

12:43

Torna ad alzare la voce il ceo di Ryanair Michael O’Leary (nella foto) e nel mirino finisce nuovamente la Boeing, colpevole di proseguire nei ritardi delle consegne degli aerei. Ritardi che starebbero danneggiando pesantemente il piano di crescita del vettore, secondo il manager, tanto da passare ora alla minaccia di cancellare l’ordine se la situazione non verrà normalizzata.

Secondo quanto riportato da Simpleflying il piano attuale di consegne prevederebbe l’ingresso in flotta di 57 nuovi aerei B737 Max, ma considerando il piano globale di consegne del modello reso noto da Boeing O’Leary ha forti dubbi che questa cifra possa essere anche solo lontanamente avvicinata. E stima in 1,4 milioni i posti che non potranno essere immessi sul mercato.



Va ricordato che oltre al numero di aerei già citato (a cui ne vanno aggiunti altri trenta per dopo maggio) Ryanair ha recentemente piazzato una nuova commessa per altri 150 aerei della versione 10 del Boeing 737 Max dopo un lungo braccio di ferro con la casa costruttrice americana.