Delta continua a investire sull’Europa: Boston-Atene giornaliero nell’estate 2024

09:03

Delta Air Lines continua a immettere capacità sull’Europa per rispondere al forte aumento della domanda sulla direttrice, in particolare per quanto riguarda il pubblico americano. Dopo l’annuncio della settimana scorsa riguardante l’Italia, che vedrà un aumento delle frequenze su Venezia e l’avvio di una nuova rotta tra New York e Napoli nella summer 2024, tocca ora alla Grecia.

In questo caso la major Usa non solo ripristinerà il collegamento stagionale tra Boston e Atene, ma la tratta passerà da 4 frequenze alla settimana a giornaliera e l’inizio verrà anticipato di tre settimane al mese di aprile.



Nella stagione estiva appena conclusa il volo ha fatto registrare un incremento dei passeggeri del 64 per cento rispetto all’anno precedente, a testimonianza della forte domanda. Oltre alla rotta da Boston, Delta opera anche un collegamento bigiornaliero da New York e un giornaliero da Atlanta.