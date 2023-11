08:35

Un novembre complesso per chi dovrà viaggiare. Il calendario degli scioperi dei trasporti per le prossime 4 settimane prevede diverse agitazioni che metteranno alla prova i viaggiatori.

La prima data da segnare sul calendario è lunedì 6 novembre, quando incroceranno le braccia per tutte le 24 ore i dipendenti easyJet. Gli aderenti a Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil, per i voli da e per Venezia, si asterranno dal lavoro dalle 10 alle 14 e per i voli da e per Firenze dalle 10.30 alle 14.30.



Venerdì 10 novembre toccherà invece al personale aziende settore appalti ferroviari del gruppo Fsi, per tutta la durata del turno di lavoro.



Sabato 11 novembre sarà la volta del personale Italo; la protesta inizierà alle 9.01 per terminare alle 16.59.



I maggiori disagi potrebbero arrivare martedì 17, con lo sciopero generale dei settori pubblici e proivati indetto da Cgil e Uil per l'intera giornata.



Lunedì 27 invece sarà il personale addetto al trasporto locale a protestare per tutte le 24 ore, con possibili modalità differenti a seconda delle aree del Paese.