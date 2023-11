Ita alla ricerca di 300 milioni per completare il rinnovo della flotta

09:40

Oltre trecento milioni. A tanto ammonterebbe la cifra di cui necessita Ita Airways per completare rinnovo e ampliamento della flotta e per la quale sarebbe iniziata la ricerca di finanziamenti presso gli istituti di credito, anche internazionali. Una mossa decisa a causa del prolungamento dei tempi per completare l’operazione dell’ingresso di Lufthansa nel capitale, mentre per la compagnia italiana è fondamentale non ritardare il processo di crescita della flotta.

La situazione

Attualmente, si legge sull'edizione odierma del Corriere della Sera, Ita Airways può contare su 82 aerei, ma per il prossimo anno la compagnia vuole arrivare a quota 95, in netto anticipo rispetto al piano industriale: una flotta che diventerebbe interamente di aerei Airbus, con una parte dei velivoli in leasing e un’altra di proprietà. Per supportare questa operazione, inoltre, scenderebbe in campo anche Sace, il ramo del Ministero dell’Economia dedicato al sostegno alle imprese, che farebbe da garante presso le banche che vorranno supportare il piano di Ita.



Intanto emergono anche le prime anticipazioni sui conti del vettore, che si appresterebbe a chiudere l’anno con circa 2,5 miliardi di euro di ricavi e 15 milioni di passeggeri, mantenendo una liquidità di 450 milioni.