09:36

Adesso è ufficiale: per il completamento dell’operazione Ita-Lufthansa bisognerà attendere ancora, verosimilmente fino all’inizio del 2024. E’ quanto scrive lo stesso gruppo tedesco all’interno del documento contenente la relazione del bilancio del terzo trimestre di gestione: il documento da inviare alla Commissione europea con tutte le risposte alle domande fatte dall’Antitrust non è infatti ancora pronto e a questo punto il via livera Ue all’ingresso di Lh con il 41 per cento delle quote non potrà arrivare prima dell’inizio del prossimo anno.



Le contromosse di Ita

La notizia era nell’aria e il segnale più concreto era stato la decisione, da parte della compagnia nazionale, di procedere a un sondaggio con le banche per ottenere un finanziamento necessario al completamento del rinnovo e ampliamento della flotta. I conti di Ita stanno andando bene, secondo quanto riportato da Corriere.it, tanto che il residuo di cassa dopo tanto tempo non ha subito decrescite. Ma a questo punto dallo Stato non sono previste immissioni di nuovi fondi e per i vertici si rendono necessari finanziamenti per ottemperare agli impegni con Airbus, che prevedono il raggiungimento di 95 aerei in flotta entro il prossimo anno.

Nonostante questi ritardi, dalla casa madre di Francoforte fanno sapere che Lufthansa non ha alcuna intenzione di indietreggiare dagli accordi presi con il Governo italiano e l’interesse per Ita Airways resta invariato.