Delta calcella i voli su Israele fino al 21 novembre

11:18

Delta Air Lines ha esteso la cancellazione dei voli tra l'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv fino al 21 novembre.

A partire dal 1 novembre, le prenotazioni dei voli Delta per Tel Aviv da e per gli aeroporti di Atlanta e Boston verranno cancellate a tempo indeterminato.



Come riporta Travelpulse, i viaggiatori che hanno prenotato un volo da o per Tel Aviv prima dell'11 ottobre 2023 possono riprenotare il loro viaggio sui voli disponibili fino al 6 settembre 2024 oppure richiedere un rimborso.



"Delta monitora continuamente la situazione in rapida evoluzione e valuta le operazioni sulla base di linee guida sulla sicurezza, inclusi i più recenti avvisi di viaggio del Dipartimento di Stato americano", si legge nell'avviso pubblicato sul sito web della compagnia.



“Mentre si è impegnati ad assistere i clienti, Delta continuerà ad apportare modifiche al programma, in linea con il mantenimento della sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio”.