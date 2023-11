12:44

Enac interviene con una diffida ad Aeroitalia. Il provvedimento giunge in seguito all’annuncio da parte della compagnia aerea di voler cancellare i voli di continuità territoriale dall’aeroporto Sanzio di Ancona a Roma, Milano e Napoli a partire dal 1 ottobre 2024.

"Rispettate i termini stabiliti dalla convenzione del 23 agosto scorso" avrebbe detto Enac in un intervento riportato dal Resto del Carlino.



La notizia giunge a qualche giorno dall'inizio del caos seguito alla decisione del vettore di eliminare i voli internazionali per Bucarest, Vienna e Barcellona dal 13 novembre, nonché quelli di continuità territoriale tra un anno. Che però sono vincolati da un bando pubblico e sui quali vigilano Enac, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Commissione europea.



Il passo indietro

La gara per l’affidamento del servizio era stata vinta proprio da Aeroitalia, che ha fatto un passo indietro a meno di un mese dall’attivazione delle rotte. Le motivazioni addotte riguarderebbero presunte inadempienze da parte dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche nel corrispondere 750mila euro alla compagnia stessa per una campagna promozionale. Soldi che, però, Regione e Atim non potrebbero in alcun modo corrispondere per il sostegno ai voli.



Ora arriva Enac a sgomberare il campo dagli equivoci, chiedendo ad Aeroitalia di rispettare gli accordi sui voli in continuità.