Effetto Ciarán sull'Europa: decine di voli cancellati

10:26

Condizioni meteo avverse in tutta Europa. In Gran Bretagna particolarmente colpite da forti venti l’Inghilterra meridionale e sud-occidentale con allerta arancione in molte regioni.

Strade chiuse e dozzine di allarmi di inondazione nel Jersey, con decine di persone evacuate dalle case a causa dei danni. La tempesta ha costretto la nave da crociera Spirit of Adventure a deviare a Falmouth per cercare riparo.

La maggior parte delle partenze sulla Manica è stata sospesa e gravi disagi hanno coinvolto le traversate nel Mare d'Irlanda.



La Great Western Railway ha riferito che nessun treno circolerà almeno fino a mezzogiorno su diverse linee come Salisbury-Southampton e Reading-Gatwick Airport. Al momento, come riporta Travelmole, sarebbero oltre 100 i voli rimasti a terra in tutto il Paese.

Gli aeroporti di Bristol ed Exeter hanno cancellato i servizi e British Airways ha annullato dozzine di voli, inclusi 10 servizi per Jersey.



L'impatto della tempesta Ciarán si è diffuso ben oltre il sud dell'Inghilterra.

Parti della Francia sono state duramente colpite, così come l’Irlanda.

Anche Klm ha segnalato decine di cancellazioni di voli da e per Amsterdam.