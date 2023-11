Korean Air-Asiana Airlines, un altro passo verso il merger

11:04

Si fa più vicina la fusione tra Korean Air e Asiana Airlines. Il consiglio di amministrazione di quest’ultima ha dato il via libera alla vendita delle attività cargo, un passo che rende più probabile l’approvazione del merger da parte dell’Antitrust Ue.

Inizia a spianarsi così la strada per operare nei mercati internazionali. Ma ora, in attesa del verdetto ufficiale dell’Europa, previsto per gennaio del 2024, restano ancora da convincere le autorità di Usa e Giappone.



Ma in casa Korean Air sembrano fiduciosi. Nelle scorse ore un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato a Travel Mole: “Continueremo a negoziare con le autorità degli Stati Uniti e del Giappone e speriamo di finalizzare la procedura di screening entro l’inizio del 2024”.