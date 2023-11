Cagliari, 210 i voli settimanali nella stagione invernale

12:43

E’ partita lo scorso 29 ottobre la winter season dell’aeroporto di Cagliari. Saranno circa 210 i voli settimanali programmati per la stagione invernale. Trentatre i collegamenti di linea, di cui 23 nazionali e 10 internazionali, operati da sette compagnie aeree in nove Paesi diversi.

Il network nazionale, oltre ai voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate operati da Ita Airways, vede Ryanair attiva sulle rotte per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Venezia e Verona, più Perugia e Rimini come novità della stagione Winter ’23-’24.



Sempre sul fronte domestico, Volotea quest’inverno effettuerà i collegamenti per Firenze, Torino e Verona, mentre easyJet volerà su Milano Malpensa.

Per quanto riguarda il network internazionale, le destinazioni proposte da Ryanair sono Bruxelles Charleroi, Budapest, Cracovia, Londra Stansted, Malta, Parigi Beauvais e Siviglia. Confermati i voli Vueling per Barcellona in tutta la stagione invernale e quelli Edelweiss e Luxair che opereranno nella peak season rispettivamente su Zurigo e Lussemburgo.