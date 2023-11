Air India accelera e aggiunge oltre 400 voli a settimana

15:20

Dopo lo shopping da record degli scorsi mesi, Air India mette in campo un corposo allargamento del network, con la previsione di inserire 400 nuove rotte la settimana entro il marzo del prossimo anno.

I nuovi collegamenti, come precisa simpleflying.com, riguarderanno sia le rotte interne sia alcune delle principali destinazioni all'estero. Le new entry si divideranno equamente i due segmenti, con 200 voli in più entro i confini e 200 in più sulle rotte verso altri Paesi.



Tra le frequenze aumentate oltreconfine, anche la rotta Delhi-Milano che passa dai 4 ai 5 voli settimanali.



E ancora, sono incrementate le frequenze settimanali sulla Mumbai-Singapore (da 7 a 13), sulla Delhi-Bangkok (da 7 a 14), sulla Delhi-Dacca (da 7 a 12). E po ancora la Delhi-Newark, che passa da 3 a 4 frequenze settimanali, la Delhi-San Francisco, da 10 a 11, e la Delhi-Washington D.C. da 3 a 4.



Per quanto riguarda l'Europa, aumentano la Delhi-Copenaghen, che passa dalle 3 alle 4 frequenze.