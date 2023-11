Sardegna in inverno, pochi i voli internazionali sull’isola

16:50

Sardegna del Nord senza voli internazionali per la stagione invernale. Sarà per il calo fisiologico dovuto alla fine dell’alta stagione, sarà per il braccio di ferro delle scorse settimane fra il Governo e i vettori sul tema delle tariffe, ma il risultato è che nella winter degli aeroporti di Alghero e Olbia di collegamenti internazionali è rimasto poco e nulla.

Su Alghero non si registra nessun volo internazionale, mentre su Olbia rimane una sola rotta, quella che collega il Costa Smeralda con Barcellona, operato come bisettimanale.



Va un po’ meglio per Cagliari, che, al netto del taglio del volo da e per Dublino, registra ancora collegamenti trisettimanali per Siviglia, Barcellona e Londra a cui si aggiungono voli per Malta, Parigi, Bruxelles, Budapest e Cracovia. Nella peak season della stagione invernale, inoltre, Edelweiss e Luxair opereranno voli su Zurigo e Lussemburgo.