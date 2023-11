Icelandair potenzia il Nord America: nell'estate 2024 anche Halifax e Pittsburgh

11:56

C’è anche Icelandair nella grande corsa ad aggiudicarsi nuovi collegamenti sul Nord America per la stagione estiva del 2024. E il vettore islandese si prepara a raggiungere quota 16 con l’aggiunta di una new entry assoluta, Pittsburgh, e il ritorno di Halifax dopo qualche anno di stop.

La Summer 2024 della compagnia arriverà in generale a superare le 50 destinazioni. Di queste 12 saranno negli Stati Uniti dove, oltre a Pittsburgh, ci saranno Boston, Baltimora, Denver, New York Newark, Washington, New York Jfk, Orlando, Minneapolis, Chicago O’Hare, Phoenix, Raleigh Durham e Seattle.



"Presentiamo un programma di voli ambizioso per la prossima estate e il più grande nella storia della compagnia – evidenzia il ceo Bogi Nils Bogason -. La nostra flotta continua a crescere e l'anno prossimo aggiungeremo tre nuovi, efficienti ed ecologici Boeing 737 Max. Siamo molto lieti di aggiungere due nuove destinazioni in Nord America e di aumentare significativamente la frequenza verso altre destinazioni”.