Ryanair inaugura il collegamento da Milano alla Lapponia finlandese

21:01

Ryanair decolla alla volta della Lapponia finlandese. Il primo volo da Milano Bergamo partirà domani, 4 novembre.

Il piano voli prevede quattro collegamenti settimanali per tutta la stagione invernale 23/24.

Situata nella regione più settentrionale della Finlandia, la Lapponia è una regione che offre esperienze come escursioni in slitta trainata da renne, dog sledding attraverso i boschi, soggiorni in accoglienti capanne di legno o passeggiate notturne per assistere allo spettacolo dell'aurora boreale prima di incontrare Babbo Natale a Rovaniemi.



"Siamo lieti di lanciare il nostro primo volo da Milano Bergamo alla Lapponia – ha commentato Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -, che prevede quattro frequenze ogni settimana per tutta la stagione invernale 23/24. La Lapponia rappresenta il sogno di ogni bambino, con esperienze da condividere con la propria famiglia tra cui gite in slitta trainate dalle renne, dog sledding e, naturalmente, una visita speciale a Babbo Natale e alla sua squadra di elfi".