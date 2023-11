easyJet, oggi sciopero del personale: possibili disagi nei principali scali italiani

10:04

Possibili disagi per chi vola con easyJet. Il personale della low cost è in sciopero per 24 ore su tutto il territorio nazionale. L’agitazione – indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Usb Lavoro Privato – proseguirà fino a mezzanotte.

Pubblicità

Al centro della mobilitazione il rinnovo del contratto e la richiesta da parte dei lavoratori di maggiori sicurezze, sia sul piano contrattuale che su quello operativo.



Secondo le previsioni, a risentire maggiormente dei disagi saranno gli scali romani di Fiumicino e Ciampino, i milanesi di Malpensa e Linate, Torino, Napoli e Catania.



Negli scali di Venezia e Firenze lo sciopero è stato ridotto a 4 ore, rispettivamente dalle 10 alle 14 e dalle 10:30 alle 14:30.



Nella stessa giornata si fermerà anche per 4 ore, dalle 10 fino alle 14, il personale della società Triveneto Sicurezza operante presso gli aeroporti di Venezia e Treviso.