Ita Airways, addio a Malpensa? A rischio anche il Milano-New York

15:00

Il 2024 potrebbe essere l’anno dell’addio definitivo di Ita Airways a Malpensa. Per ora si tratta soltanto di un’ipotesi, considerando che i voli tra lo scalo varesino e New York risultano ancora in vendita, ma i rumors sull’argomento di stanno facendo sempre più insistenti.

Secondo quanto ripotato da Corriere.it, infatti, la rotta continuerebbe a essere poco redditizia se non addirittura in perdita a causa dell’eccessiva concorrenza sulla direttrice, dove operano i vettori Usa oltre a Emirates e La Compagnie, quest’ultima con il volo all business.



L'incognita

Secondo il quotidiano lo stop potrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno, ma resterebbe la grande incognita legata alle reazioni che potrebbero esserci rispetto alla definitiva uscita di scena del vettore di riferimento italiano sul secondo hub della Penisola, un tema su cui negli ultimi tempi il dibattito è stato molto ampio.