11:16

Continua la progressione del traffico aereo europeo verso il raggiungimento dei valori del 2019 e lo scalo di Roma Fiumicino, durante i mesi estivi, è stato quello a maggiore crescita tra gli aeroporti del continente.

In base ai dati forniti dall’ultimo report di Aci Europe nel terzo trimestre del 2023 il movimento passeggeri ha riportato un meno 3,1% sui dati 2019, segnando un miglioramento significativo rispetto al -7,7% della prima metà dell’anno.



Rispetto al 2022, invece, l’incremento è del 12,1%, nonostante le tariffe aeree decisamente più elevate e le pressioni derivanti dall’aumento dell’inflazione. “Il picco della stagione estiva – spiega Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe - ha portato gli aeroporti europei ad avvicinarsi sempre di più a una piena ripresa del traffico passeggeri, con una domanda che ha ampiamente sfidato le pressioni inflazionistiche, le tariffe e le tensioni geopolitiche. Ma al di là dei dati positivi, ci sono state variazioni significative nelle prestazioni da un aeroporto all’altro, a causa dell’impatto della guerra in Ucraina e, più in generale, dei cambiamenti strutturali nel mercato dell’aviazione. La domanda leisure prevale e si focalizza prevalentemente sulle rotte intra-europee e transatlantiche”.



La top five degli scali

Il traguardo più importante è stato quello raggiunto da Londra Heathrow, l'aeroporto più trafficato d'Europa per volume di passeggeri, che ha superato per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid le prestazioni di traffico del 2019, ma quasi la metà degli aeroporti europei ha recuperato i volumi di traffico del 2019 (48%).



Come riporta TravelDailyNews Londra Heathrow nel terzo trimestre ha riportato un aumento del traffico passeggeri del +22,9% su base annua rispetto al 2022, superando i livelli del 2019 principalmente grazie alla robusta performance di settembre (+4,4%).



Istanbul è arrivata seconda, quasi a pari merito, appena lo 0,7% dietro Heathrow, separata da meno di 200mila passeggeri. Il suo traffico è aumentato del 10,8% rispetto al terzo trimestre del 2021 e si è attestato a un impressionante +14,1% rispetto ai livelli pre-pandemici (terzo trimestre del 2019). Parigi CDG ha mantenuto un solido terzo posto, con un traffico in aumento del 9,5% su base annua e un -12,2% rispetto al volume pre-pandemia (terzo trimestre 2019). Amsterdam Schiphol (+13,6% anno su anno e -10,9% rispetto al terzo trimestre 2019) e Francoforte (+16,9% su base annua e -14,1% rispetto al terzo trimestre 2019) si collocano in quarta e quinta posizione.



Pur rimanendo ancora al di sotto del 5,2% rispetto ai volumi pre-pandemia (terzo trimestre 2019), la ripresa di Roma Fiumicino ha subito un'accelerazione, dal momento che l'hub italiano ha raggiunto la crescita su base annua più rapida tra i primi 20 aeroporti, con un notevole +26,1%.