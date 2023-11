Singapore, terminati i lavori al T2, si punta ai 90 milioni di passeggeri all’anno

13:58

L'aeroporto Changi di Singapore ha completato i lavori di ampliamento del Terminal 2. Grazie ai lavori, la capacità complessiva dello scalo è aumentata fino a raggiungere un potenziale di 90 milioni di passeggeri all'anno.

Il design del T2 ha un tema ispirato alla natura e nella sala partenze c'è un display digitale alto 14 metri, soprannominato The Wonderfall.



All'interno dell'area di transito delle partenze, come riporta Travelmole, si trova il nuovissimo giardino Dreamscape, con una serie di piante arricchite da un 'cielo digitale' che cambia colore a seconda dell'ora del giorno.



Il progetto

Il progetto di espansione del T2 ha aggiunto più di 21mila metri quadrati all'edificio del terminal per ulteriori infrastrutture, nuovi sistemi e più unità commerciali.



Inoltre, il numero di chioschi per il check-in automatizzato e dei distributori automatici di bagagli è quasi raddoppiato.



Anche le sale immigrazione sono state ampliate per ospitare ulteriori corsie automatizzate.



Il T2 è anche il primo terminal di Changi ad avere corsie automatizzate di assistenza speciale per i viaggiatori con disabilità e i bambini piccoli sia all'arrivo che alla partenza. È stato inoltre installato un nuovo sistema di deposito anticipato dei bagagli.

Attualmente ci sono 16 compagnie aeree che operano al T2, collegando 40 città.



Da maggio 2022, quando è stata riaperta per la prima volta l'ala sud degli arrivi del terminal, sono transitati dal T2 quasi 10 milioni di passeggeri.



Nel settembre 2023, il traffico passeggeri all'aeroporto di Changi era circa il 90% dei livelli pre-pandemia.