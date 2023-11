Iberia estingue il prestito Covid in anticipo

08:46

Scatto in avanti per i conti Iberia che, sulla scorta dei risultati, riesce a rimborsare il prestito ottenuto dall'Ico (Instituto de Crédito Oficial) prima della scadenza.

Si trattava, in totale, di 758 milioni di euro concessi come linea di finanziamento nel maggio del 2020, ovvero nel pieno della pandemia, proprio per consentire al vettore di superare il periodo dello stop ai viaggi. Il termine per la restituzione era stato fissato nel 2026, come riporta preferente.com, ma con la restituzione dei 664 milioni mancanti (gli altri 94 erano stati versati lo scorso aprile) il vettore del gruppo Iag ha chiuso i debiti.



Si tratta della prima compagnia spagnola a chiudere i conti con il prestito Ico.