Linate: si sposta il Nord magnetico e la pista deve adeguarsi

21:00

Lo spostamento del Polo Nord magnetico cambia l’orientamento della pista di decollo e atterraggio dell’aeroporto di Milano Linate. E le compagnie aeree devono aggiornarsi.

Come riporta il Corriere della Sera infatti, dal 30 novembre la pista di Linate non avrà soltanto un nuovo nome, ma richiederà la modifica dei documenti di volo consultati dai piloti, delle mappe aeronautiche, delle procedure di avvicinamento e di attività in caso di nebbia. La notizia si trova all’interno dell’Aeronautical information publication emessa da Enav.



Va detto che agli estremi delle piste degli aeroporti di tutto il mondo sono visibili dei grossi numeri che indicano l’orientamento rispetto al Polo Nord magnetico. Servono a semplificare il lavoro dei piloti, che anche in presenza della tecnologia più avanzata possono comunque ricorrere alla classica bussola per un corretto allineamento alla pista.



I due valori dipinti alle estremità dell’asfalto vengono divisi per dieci e arrotondati. Il primo, il più basso, varia da 01 a 18. Quello nella parte opposta della pista da 19 a 36. La differenza tra i due numeri è sempre 18. Le cifre sono accompagnate dalle lettere L, C e R: left, center, right, riferite alla direzione del volo.



Il Nord magnetico è diverso dal Nord geografico. Mentre il secondo è fisso, il primo si sposta costantemente di 37-72 chilometri l’anno facendo così variare anche la bussola. E il Polo Nord magnetico sui starebbe muovendo rapidamente verso la Siberia. Ecco perché, secondo le norme internazionali Icao, le piste nel mondo ogni tanto hanno bisogno di essere rinominate con due nuovi numeri.



Proprio questo dovrà così avvenire anche a Linate. Dal 30 novembre gli estremi della pista dell’aeroporto passeranno dagli attuali 18/36 a 17/35, confermano da Enav. Fra l’altro, serviranno poi il cambio della segnaletica che dal terminal porta alla striscia d’asfalto principale, l’aggiornamento della carta dell’aerodromo e della mappa delle procedure in condizioni di bassa visibilità.