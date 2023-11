FlixBus promuove il turismo sostenibile e responsabile con Blinkoo

13:05

FlixBus si allea con Blinkoo, startup di videorecensioni di viaggio, per promuovere una nuova idea di turismo, basato sulla condivisione di esperienze autentiche, sull’attenzione al tema ambientale e sulla valorizzazione di un’Italia meno nota attraverso la destagionalizzazione.

In quest’ottica le due aziende hanno scelto 15 destinazioni tradizionalmente considerate estive, per raccontarle da un’altra prospettiva.



Accedendo così a una speciale sezione dedicata nell’app Blinkoo, è ora possibile visualizzare le videorecensioni che raccontano questi luoghi durante la bassa stagione e collegarsi con facilità al sito di FlixBus per prenotare il proprio viaggio verso la destinazione scelta. Le città scelte sono: Genova, Ravenna, Rimini, Viareggio, Ancona, Vasto, Termoli, Sorrento, Monopoli e Taormina, in Italia, Nizza, Marsiglia e Tolone, in Francia, e Rovigno e Pola, in Croazia.



La collaborazione nasce dalla volontà di incentivare fra le persone un approccio al viaggio più virtuoso, facendo leva sul know-how digitale comune alle due realtà, e dalla considerazione di tre dimensioni: autenticità, ecologicità e sostenibilità per le comunità.