Ita Airways: da gennaio 4 voli giornalieri tra Linate e il London City Airport

12:08

Saliranno a 4 a partire dal prossimo mese di gennaio i collegamenti giornalieri effettuati da Ita Airways tra l’aeroporto di Milano Linate e il London City Airport. L’annuncio è stato dato in occasione del World Travel Market in corso a Londra, al quale la compagnia aerea partecipa come espositore all’interno dello stand dell’Enit. Il volo tra i due scali viene operato con uno degli A220-100 della flotta.



“La Gran Bretagna è un mercato strategico per Ita Airways che continua a garantire i collegamenti su London City, destinazione privilegiata dalla clientela business che lavora nella metropoli londinese – spiega il vettore in una nota -. L’offerta di Ita Airways per il mercato britannico prevede fino ad un massimo di 90 voli settimanali (andata e ritorno) tra Londra e i suoi due hub: Roma Fiumicino e Milano Linate. Oltre ai collegamenti giornalieri da Milano Linate, la compagnia offre collegamenti giornalieri da Roma Fiumicino a London Heathrow”.