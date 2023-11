Emirates Flight Training Academy, la scuola di formazione piloti amplia il raggio d'azione

19:31

L’Emirates Flight Training Academy prosegue la sua attività di formazione dei piloti. Sono 290 i cadetti (di cui 27 donne) provenienti da 23 nazionalità che compongono la flotta degli aspiranti nuovi piloti.

A loro si sommano oltre 120 diplomati che ora volano a tempo pieno per Emirates.

L'Efta offre la sua formazione di livello mondiale ai cadetti di tutto il mondo. Oltre al successo dei suoi diplomati, l'accademia si è ulteriormente modernizzata grazie all'integrazione di tre nuovi velivoli Diamond nel suo programma di formazione.



Il capitano Abdulla Al Hammadi, vicepresidente di divisione dell'Emirates Flight Training Academy, ha dichiarato: "L'Efta è concentrata nella creazione di un bacino affidabile di piloti per l'industria dell'aviazione, che sta affrontando una carenza di personale d'area a breve e lungo termine, offrendo agli aspiranti cadetti un'accademia all'avanguardia situata in una delle città più iconiche e sicure, nonché uno dei più grandi hub dell'aviazione del pianeta. Offriamo uno dei più sofisticati programmi di addestramento per cadetti, gestito dai nostri oltre 50 istruttori qualificati e sostenuto dagli standard e dalla governance stabiliti da Emirates".



Emirates ha lanciato l’Efta nel 2017 per formare cittadini degli Emirati Arabi Uniti e studenti internazionali senza alcuna conoscenza di volo. Tutti i diplomati hanno l'opportunità di passare attraverso il processo di reclutamento di Emirates.



La formazione è così ripartita. Scuola a terra (52 settimane): tutte le 36 aule sono dotate di due schermi touchscreen da 86 pollici, con un software di addestramento creato appositamente per l'Efta. I cadetti seguono almeno 1.100 ore di addestramento a terra e accedono al materiale tramite i propri dispositivi, che sono interconnessi digitalmente, creando un ambiente di addestramento interattivo.

Fase di volo (52 settimane, 272 ore): i cadetti si addestrano sui simulatori e sui tre tipi di aerei da addestramento.