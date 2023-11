Regno Unito, le low cost nel mirino del Governo: presto la stretta sul ‘drip pricing’

09:21

Il ‘drip pricing’ potrebbe avere le ore contate nel Regno Unito. Il Governo britannico starebbe infatti mettendo a punto una normativa per impedire alle compagnie aeree low cost di applicare tariffe aggiuntive all’insaputa dei consumatori in fase di prenotazione.

Pubblicità

Obiettivo, riporta Travel Mole, sarebbe quello di rendere le policy di pricing più trasparenti e le tariffe più veritiere in fase di comparazione.



Le low fare non potranno più, perciò, applicare costi aggiuntivi per il bagaglio in eccesso, posti a sedere prioritari o per stampare le carte d’imbarco.