Lufthansa: dal 2024 Whatsapp gratuito sui voli a corto e medio raggio

09:47

Operazione connessione in aereo da parte di Lufthansa. La compagnia tedesca implementa i servizi a bordo degli aerei puntando a una riduzione dei costi per il wi fi e rendendo gratuito il servizio di messaggistica su Whatsapp.

Il servizio verrà introdotto sui collegamenti di corto e medio raggio dal 2024 a bordo degli aerei della famiglia degli Airbus 320. Per quanto riguarda Whatsapp la gratuità sarà sia per i messaggi sia per le foto, mentre tutti gli altri pacchetti internet a bordo dell’aereo, i costi verranno ridotti del 50 per cento.



Per i passeggeri sarà necessaria una semplice registrazione, mentre nel caso di iscritti al programma Miles & More si potrà utilizzare il numero della carta.