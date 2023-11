Wizz Air rivede al ribasso le stime sugli utili e il titolo crolla in Borsa

11:18

Ha avuto subito conseguenze anche in Borsa l’annuncio fatto da Wizz Air in merito alle stime sugli utili per quest’anno, che la compagnia low cost ha rivisto al ribasso. Ieri il titolo del vettore è arrivato a perdere fino a 7 punti percentuali.

Alla base della decisione di Wizz Air ci sarebbero le conseguenze della messa a terra di 45 aerei Airbus che necessitano di controlli ai motori per un difetto di produzione. A causa di questo le attuali previsioni sugli utili, si legge su Il Sole 24 Ore, sono comprese tra i 350 e i 400 milioni, contro i 450 precedenti.



Va ricordato che la compagnia aveva chiuso il primo semestre con un risultato positivo per oltre 400 milioni, contro il rosso da 384 milioni dell’anno precedente.