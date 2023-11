La Georgia si candida a nuova porta dell’Asia

di Alberto Caspani

21:00

La Georgia apre a nuovi investimenti europei nei collegamenti aerei. Registrati quest'anno 5 milioni 935 mila passeggeri nei tre principali scali nazionali (61% Tbilisi, 27% Kutaisi, 12% Batumi, con estensioni nei domestici Mestia, Ambrolauri e Telavi), United Airports of Georgia prevede di raggiungere 6 milioni 710 mila passeggeri nel 2024, ampliando l’attuale rete di 67 destinazioni servite da 50 compagnie.

“A settembre abbiamo recuperato il 100% delle frequenze operative - hanno dichiarato Ketevan Mchedlishvili e Nana Baramidze (nella foto), rispettivamente head of commercial department e pr maganer dell’autorità aerea georgiana - ma dallo scorso gennaio i volumi sono cresciuti del 9%, grazie anche all’attribuzione dello Skytrax World Airport Award 2023 sia allo scalo di Tbilisi che di Batumi”.



Ospite speciale della 14a edizione di APG World Connect a Monte Carlo, la presidente dello Stato caucasico Salome Zourabichvili ha inoltre spiegato come le rotte verso l’Asia e il Medioriente possano oggi trovare nell’ex repubblica sovietica una base d’appoggio di grandi opportunità. “In previsione della nostra adesione all’Unione Europea lo sviluppo di un ampio network può agevolare il dialogo internazionale in un’area di forte interesse strategico".