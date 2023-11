United lancia il diretto Houston-Tokyo Haneda

15:59

Rotta sul Giappone. United continua a investire sul Paese asiatico aprendo un nuovo collegamento diretto tra Houston e Tokyo Haneda.

La rotta – in attesa del via libera da parte del Dipartimento dei Trasporti Usa – si andrà a unire agli altri servizi per il Giappone operati dalla compagnia aerea da sette aeroporti statunitensi, riporta Travel Mole.



La novità no-stop, ha spiegato Patrick Quayle – svp Global Network Plannig di United – “aumenterà le opzioni di viaggio per Tokyo Haneda per i consumatori degli Stati Uniti meridionali”.