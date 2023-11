15:50

Arriva lo stop dell'autorità garante degli scioperi all'agitazione prevista per venerdì prossimo, 17 novembre. Dopo il botta e risposta tra sindacati e Governo, la commissione di garanzia sugli scioperi ha confermato quanto già espresso nel documento dello scorso 8 novembre.

In sostanza, afferma l'autorità, lo sciopero (che dovrebbe coinvolgere anche il settore dei trasporti) così come è stato proclamato "non può essere considerato, come da consolidato orientamento della Commissione, quale sciopero generale", come riporta corriere.it. La mancata definizione di sciopero generale fa scattare una disciplina differente, escludendo le deroghe allle normative di settore sui servizi pubblici.



Le parti sociali

Immediata la replica della Uil, che ha afferamto che non osserverà le indicazioni della commissione di garanzia. Quest'ultima aveva sottolineato che, non trattandosi di sciopero generale, è necessario mettere in atto un serie di misure per la salvaguardia degli utenti, in particolare proprio nel settore dei trasporti.